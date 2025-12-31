İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen IŞİD terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibariyle (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."