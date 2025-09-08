CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidip gitmeyeceğine ilişkin farklı açıklamalar yapan Gürsel Tekin'den son dakika açıklaması geldi. Tekin, saat 12.30-13.00 gibi il binasına gideceğini söyledi.

Sözcü muhabiri Fırat Fıstık şu açıklamaları yaptı:

'Yüzlerce çevik kuvvet polisi her yeri kapatmış durumda, burada CHP'lilerin bekleyişi devam ederken polisler buradan kıpırdamıyorlar. Benim sayabildiğim kadarıyla onun üzerinde TOMA var.

Geçen hafta bu karar alınmıştı en merak edilen konulardan biri de Gürsel Tekin'in gelip gelmeyeceğiydi. Ben kendisini aradım 'gitmeyeceğim diye bir şey yok ancak polisle içeriye girmeyeceğim' dedi. Polisle asla İstanbul il binasına girmeyeceğini belirtiyor.

Polis varken bina önüne gelecek mi yoksa kararını değiştirip açıklamayı başka bir yerde mi yapacak ilerleyen saatlerde göreceğiz. Basın açıklamasını nerede yapacağı hakkında bilgi yok. Tekin, Saat 11.00-12.00 gibi orada olacağım diyor.'