Son Dakika Haberi... Suriye Ordusu, "askeri bölge" ilan ettiği Fırat'ın batısı olarak da bilinen Halep'in doğu kırsalındaki sivillerin tahliyesi için insani koridor açtı.

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre; tahliye rotası olarak M15 karayolu belirlendi.

8 SAAT SÜRE VERİLDİ

Merkezi Şam yönetimine bağlı Suriye Arap Ordusu Operasyon Masası tarafından yapılan açıklamaya göre tahliyeler; Deir Hafer kasabasını Halep’e bağlayan stratejik M15 karayolu üzerindeki Hamime köyü üzerinden gerçekleştirilecek.

Koridorun, bugün saat 09:00 ile 17:00 arasında sivil geçişlerine açık olacağı bildirildi.

'KAPALI ASKERİ BÖLGE' KARARI

Alınan karar, Suriye ordusunun Salı günü Halep'in doğusunda Deir Hafer’den Fırat kıyısındaki Meskene’ye kadar uzanan geniş bir hattı "kapalı askeri bölge" ilan etmesinin ardından geldi.

SÜRE DOLUNCA OPERASYON BAŞLAYACAK

Suriye Ordusu Harekât Heyeti, sivillerin tahliyesi için tanınan sürenin tamamlanmasının hemen ardından başlanacağını belirtti.