Tanju Özcan, hakkında verilen tutuklama kararının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
-Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,
-Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.