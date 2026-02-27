DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti heyeti, bugün Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Öcalan'ın mesajını paylaşmak için toplandı

Teröristbaşı Öcalan ikinci mesajı birazdan Tülay Hatimoğulları tarafından okunacak. Şu an da Tuncer Bakırhan konuşuyor.

Öcalan'ın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısından bir yıl sonra ilettiği 2. mesajında şu ifadeler yer aldı:

AYRINTILAR GELİYOR...

İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan terörist başı Öcalan, 27 Şubat 2025’te yaptığı açıklamada “Barış ve Demokratik Toplum” başlığıyla bir çağrıda bulunmuştu. Bu açıklamasında örgüte kongre toplayarak silah bırakma ve kendini feshetme kararı alma çağrısı yapmıştı. İlerleyen haftalarda silahların yakıldığı bir açıklama düzenlenmişti.

Söz konusu çağrı, Ekim 2024’te Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan ve kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürecin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilmişti.