Türk futbolunu sarsan bahis skandalı ile ilgili sıra futbolcular ayağına geldi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturmasını genişletirken, sadece hakemler değil, hakemlerin yakınları, futbolcular ve yöneticiler de inceleme altına alınmıştı.

TFF bahis skandalında adı geçen futbolcuları bugün PFDK'ya sevk edecek. Açıklamanın kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Süper Lig ve alt liglerden toplam 1000 futbolcunun disipline sevki gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını tespit ettiklerini açıklaması üzerine başlatılan soruşturmada 2 Süper Lig kulüp başkanı da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının Nisan ayında konuyla ilgili soruşturma başlatırken, son 5 yıllık kayıtların inceleneceği duyurmuştu.