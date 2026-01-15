Hava Haber'in aktardıklarına göre; Türk Hava Yolları’nın TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşu, Barselona’ya yaklaşma sırasında uçak içi internet erişim noktası üzerinden oluşturulan ve bomba tehdidi içeren bir ağ adının tespit edilmesi nedeniyle güvenlik prosedürleri kapsamında değerlendirmeye alındı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün’ün açıklamasına göre, durumun fark edilmesinin ardından uçuş emniyeti kapsamında gerekli adımlar derhal atıldı. Uçağın emniyetli şekilde iniş yapmasının ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştiriliyor. Sürecin, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

