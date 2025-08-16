ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizini ele almak üzere Alaska’nın Anchorage kentindeki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde bir araya geldi.

Yerel saatle 11.30’da (19.30 GMT) başlayan ve kapalı kapılar ardında gerçekleşen 3'e 3 formatındaki görüşme, iki buçuk saati aşarak sona erdi.

Kremlin, zirvenin tamamlandığını duyururken, Beyaz Saray ise görüşmenin süresi ve içeriği hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Dan Scavino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile Putin arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen üçlü görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğünü söyledi.

TRUMP: BİRÇOK KONUDA ANLAŞMAYA VARDIK

Tarihi zirve sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump: "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık." dedi.

PUTİN: BARIŞIN SAĞLANMASINI UMUYORUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise: "Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum. Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Elbette, bu konuda çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Rus heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme ABD'nin Alaska eyaletinde yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Alaska'da gerçekleştirecekleri zirve öncesinde SSCB yazılı kazak giymesiyle dikkat çekti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME OLMADI

İki liderin birebir olarak planlanan görüşmesi baş başa olmadı. Zirvede iki liderin yanında ikişer kişi olacak. ABD Başkanı Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Wıtkoff, Putin'e ise Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov eşlik etti.

'HIZLI BİR ATEŞKES İSTİYORUM'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, “Bu zirvenin başarılı sayılması için ne olması gerekir?” sorusuna, “Bunu size söyleyemem, bilmiyorum. Kesinleşmiş bir şey yok. Bazı şeyler istiyorum. Hızlı bir ateşkes görmek istiyorum... Bugün olmazsa mutlu olmayacağım” yanıtını verdi.

KIRMIZI HALI SERİLDİ

Görüşme için uçakla Alaska'ya gelen liderler için kırmızı halı serildi. Trump, Putin'i kırmızı halıda karşıladı.

F-35'LERLE KARŞILADI

ABD Başkanı Trump’ın Rusya Lideri Putin’i karşıladığı sırada ABD ordusu Alaska semalarında B-2A Spirit ve ona eşlik eden 4 adet F-35 Lightning II uçurdu. Putin savaş uçaklarını bir süre izledi.

AYNI ARACA BİNDİLER

Gülüşmelerle basına poz veren iki lider ardından aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı binaya doğru hareket etti.

SİVİL ÖLÜMLERİ SORULDU

Basına ilk görüntü verildiği esnada kameraların arkasından Putin'e 'Başkan Putin sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?' şeklindeki soruya ise Putin, soruyu anlamadığını ifade eden bir hareket yaptı.

Görüşmeye dair ilk fotoğraflar da basına yansıdı.

ZİRVE SIRASINDA UKRAYNA DESTEKÇİLERİ GÖSTERİ DÜZENLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da bir araya geldiği zirve sırasında bölge sakinleri, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelen Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı konusunu ele aldığı görüşme, yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi.

Görüşme sürerken, Ukrayna'ya destek veren çok sayıda kişi kentteki Peterson Tower önünde bir araya gelerek "Ukrayna'ya destek verin." sloganları attı.

Göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra Rusya aleyhine dövizler taşıdı.