ABD ile İran arasında ilan edilen ancak İsrail’in saldırıları ve Lübnan’daki belirsizlik nedeniyle akıbeti tartışmalı hale gelen ateşkese ilişkin açıklama geldi.

Trump, sahibi olduğu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun İran çevresindeki varlığını sürdüreceğini, anlaşmaya uyulduğu sürece yeni bir saldırı yapılmayacağını belirtti.

Trump ayrıca, ABD ordusunun hazır durumda olduğunu belirterek anlaşmanın uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

-Zaten büyük ölçüde zayıflatılmış bir düşmanın ölümcül bir şekilde takip edilmesi ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan ek mühimmat, silahlar ve diğer her türlü malzemeyle birlikte tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan GERÇEK ANLAŞMA tam olarak yerine getirilene kadar İran’da ve çevresinde kalacaktır.

ANLAŞMA İHLAL EDİLİRSE SERT YANIT UYARISI

Donald Trump, ateşkesin bozulması ihtimaline karşı dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Böyle bir durumda çok daha geniş çaplı bir askeri operasyon başlatılacağını öne sürdü:

-Herhangi bir nedenle bu anlaşma yerine getirilmezse, ki bu çok düşük bir ihtimal, o zaman saldırılar başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacaktır.

HÜRMÜZ VURGUSU

Donald Trump ayrıca İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemeyeceğini vurgularken, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusuna da değindi.

Boğazın açık ve güvenli kalacağını savunan Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Uzun zaman önce, aksini iddia eden tüm sahte söylemlere rağmen, NÜKLEER SİLAHLAR OLMAYACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ OLACAK.

-Bu konuda anlaşmaya varılmıştı. Bu arada, muhteşem ordumuz silahlanıyor ve dinleniyor ve hatta bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!