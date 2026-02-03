Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 30,65 olurken, aylık bazda yüzde 4,84 oldu.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

Sözcü TV'ye katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, açıklanan enflasyon rakamları sonrası açıklamalarda bulundu. Bingöl, enflasyonun asgari ücretli ve emeklinin cebinden ilk aydan para götürdüğünü söyledi.

İşte Bingöl'ün açıklamaları:

Yıllık enflasyon 30,65 ile psikolojik sınır olan yüzde 30'un üzerinde geldi. Vergi harç, otoyol ücretlerindeki zammın etkisiyle, enflasyon yükseldi.

Aylık 4,84 enflasyon şu demek; 1 Şubatta cebimize gire asgari ücretin bin 358 lira erimesi demek. Yani 28 bin 75 lira olan asgari ücret bu enflasyonla 26 bin 717 liraya düştü. Alım gücü açısından.

20 bin lira olan en düşük emekli aylığı ise ocak ayı enflasyon sonrasında 970 liralık kayıp verdi. Emekli aylığında farklar yarın yatacak daha yatmadan cebimizden çıktı. TÜRK-İŞ geçtiğimiz gün açlık sınırını açıkladı. TÜRK-İŞ'e göre açlık sınırı 31 bin 224 lira düzeyinde.

Açlık sınırının 31 bin 224 lira olarak açıklandığı bir yerde, 28 bin 75 lira net asgari ücretin, alım gücüyle bu enflasyon rakamlarıyla erimesiyle aslında tutar 26 bin 717 lira oldu. En düşük emekli aylığı da da 19 bin 30 liraya kadar düşmüş durumda. En önemli durum, en düşük emekli aylığı farkları da yarın yatacak. Daha yatmadan cebimizden uçtu gitti.

Enflasyon sinsi bir vergidir. İşte bu yüzden ilk aydan asgari ücrette bin 358 lira, en düşük emekli maaşında 970 lirasını aldı götürdü.

VATANDAŞIN ALDIĞI GİDİYOR

Enflasyonun yıllık bazda 30,65 olduğu yerde, yine TÜİK verisine göre 64,7 yani yıllık enflasyonun iki katından daha fazla. Aylık enflasyona da baktığınızda 4,84 olurken, gıdadaki artış yüzde 6,59 açıklandı. Hal böyle olunca vatandaş gelirinin tamamını neredeyse iki şeye hadi bilemedin 3 şeye harcayan alt ve dar gelirliler, bunun önemli kısmını kira ve gıdaya harcanıyor. Geri kalanlar ise ulaşıma gidiyor.

TÜİK'in yayımladığı bülten şu şekilde:

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 artış olarak gerçekleşti.

ENAG VE İTO ENFLASYONU KAÇ AÇIKLADI?

ENAG verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,32 artarken yıllık enflasyon yüzde 53,42 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da ocak ayında enflasyon aylık artışı yüzde 4,56 olurken, yıllık bazda yüzde 36,15 olmuştu.