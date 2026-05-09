Yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 2022'den bu yana TÜİK Başkanlığı yapan Erhan Çetinkaya'nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Diğer atama kararları şöyle;

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü atandı.

TCMB Başkan Yardımcılığı'na Yusuf Emre Akgündüz atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslı Yüksek atandı.

SÖZCÜ YAZARI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sözcü yazarı ve ekonomist Mahmut Aydoğmuş, TÜİK’te yakın zamanda bir yönetim değişikliği yaşanabileceğini ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’te göreve gelmesinin ardından, kendinden önceki dönemde görevde bulunan bazı bürokratların değiştirilmesinde zorlandığı bilinen bir gerçek. Bu isimlerin başında TÜİK Başkanı ve BDDK Başkanı geliyor" demişti.