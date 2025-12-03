Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olurken, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklanmıştı.

ENAG VE İTO KASIM AYI ENFLASYONU

ENAG verilerine göre kasımda aylık bazda enflasyon yüzde 2,13 olurken yıllık enflasyon yüzde 56,82 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 artarken, yıllık artış yüzde 38,28 oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YILLIK BAZDA ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.