Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik görüşmenin ardından Türkiye ile ABD arasında "Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Anlaşmaya Erdoğan ve Trump, nezaretinde Türkiye adına anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD adına ise Marco Rubio imza attı.

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlatarak Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından şu bilgileri aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."