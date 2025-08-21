Reuters’a konuşan iki denizcilik kaynağına göre, liman başkanlıkları acentelere sözlü talimat vererek, gemilerin İsrail’le herhangi bir bağının olmadığına ve ülkeye yönelik askeri ya da tehlikeli kargo taşımadığına dair güvence mektubu sunmalarını istedi. Ancak konuya ilişkin resmi bir genelge yayımlanmadı.

SADECE ASKERİ TEÇHİZAT KARGOLARINA KISITLAMA

Kaynaklardan biri, uygulamanın Türkiye genelindeki tüm limanlarda geçerli olduğuna dikkat çekerken, diğer kaynak mektupta gemi sahipleri, işletmecileri ve yöneticilerinin İsrail’le ilişkisinin bulunmadığının belirtilmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca patlayıcı, radyoaktif madde ve askeri teçhizat gibi kargoların İsrail’e taşınmadığına dair taahhüt verilmesi istendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ulaştırma Bakanlığı ise konuya dair sorulara henüz yanıt vermedi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye, Gazze’de Hamas ile savaşını sürdüren İsrail’le yıllık 7 milyar dolarlık ticareti kesme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'li yetkililerin her fırsatta İsrail ile ticaretin durduğuna yönelik açıklamaları çıkan bu kısıtlama haberiyle birlikte soru işaretine neden oldu.