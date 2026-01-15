Milli Savunma Bakanlığı, protestoların yaşandığı İran'dan kitlesel bir göç tespiti olmadığını hudut hattında ilave tedbirlerin ihtiyaç halinde hayata geçirileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, Hudut Birlikleri tarafından 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır.

FİDAN: 'BÖLGE İRAN'DA KARŞILIKLIĞI KALDIRAMAZ'

Bugün basına verdiği demeçte İran'daki olası bir karşılıklığı ele alan Fidan, Ankara'nın olası bir ABD saldırısına karşı olduğunu belirtti.

Fidan "Biz kesinlikle sorunların diyalogla çözülmesini istiyoruz. İran'da büyük çaplı bir istikrarsızlığın bölgenin başa çıkabileceği kapasitenin çok ötesinde olacağına inanıyorum" diye konuştu.

SURİYE'NİN HALEP OPERASYONU BAŞARILI

Suriye Hükümeti, Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır.

Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyoruz.

C-130 uçağı kazası ile ilgili olarak; Uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetleri titizlikle devam etmektedir.

KARA KUVVETLERİ'NDE İHALE GÖZALTILARI

Bahse konu soruşturmaya ilişkin, tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi, idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri Bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir. MSB'de kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir.

geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.

Suriye Harekat alanlarında ise terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hafta boyunca Münbiç bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte Tel Rıfat (302 kilometre) ve Münbiç'te (445 kilometre) imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışan 114 kişi yakalanmış, 699 şahsın sınırı geçme girişimi, hudut birliklerimizce engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 222'ye, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 1552'ye ulaşmıştır. Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayarak hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini temin etmek için 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

"Romanya'dan 6 aylığına devralınan Görev Grubu komutası, ülkemiz tarafından 2'nci kez üstlenilmiştir. Bunun yanında, Bakanlığımız ev sahipliğinde 13 Ocak'ta Görev Grubu temsilcilerinin katılımıyla Karadeniz'deki deniz güvenliğine yönelik toplantı düzenlenmiştir. Görev Grubu'nun 8'inci aktivasyon faaliyeti kapsamında, 12-13 Ocak'ta Burgaz/Bulgaristan'a liman ziyareti gerçekleştiren TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık gemilerimiz, 17-18 Ocak'ta Köstence/Romanya'ya liman ziyareti yapacaktır. 1 Ekim 2025'ten itibaren Kosova'da NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı emrinde görevini başarıyla icra eden İhtiyat Taburumuzun, bugün görevini tamamlaması ve yarın itibarıyla ülkemize dönmesi planlanmaktadır.