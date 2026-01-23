'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve birçok projede rol alan Ufuk Özkan, 2023 yılından beri karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

Sağlık durumu kötüleştiği için geçenlerde hastaneye kaldırılan Özkan, organ nakli bekliyor.

Özkan için sanat dünyası seferber olurken, oyuncunun kardeşi Umut Özkan kardeşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada güzel haberi paylaştı.

Umut Özkan, "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakliyle ilgili sizinle güzel gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlilte sürece dair sonucu sizile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.