İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti...

SAVCILIK 2. YAZIYI GÖNDERDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre, üniversitenin 28 Şubat 2025 tarihli kamuoyu duyurusundan sonra herhangi bir gelişme yaşanmaması ve yasal süre içerisinde savcılığın müzekkeresine geri dönüş yapılmaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı göndererek 24 Şubat'ta gönderilen müzekkerenin gerekleri hatırlatıldı.

Tekit yazısı olarak bilinen bu yazıda, gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi.

Tekit yazısı nedir?

Daha önce yazılıp gönderilmiş resmî yazıya bir karşılık alınamaması ya da bu yazının gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda, önceki yazıyı anımsatmak ya da yinelemek anlamında yazılan yazı...