İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Gece saatlerinde ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.
Emniyet ekipleri Sarıyer'deki Klein Phönix gece kulübüne baskın yaptı.
Daha önce Bebek Otel’de Jandarma ekipleri arama yaparken, bu kez Klein Phönix’te emniyet ekipleri inceleme gerçekleştirdi.
9 MEKANA BASKIN YAPILDI
Operasyon kapsamında toplam 9 mekana baskın düzenlendi.
Yürütülen operasyonda 300 narkotik polisi görev aldı. Gece kulüplerine yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda adreslerde detaylı aramalar yapıldı, dedektör köpeklerinden yararlanıldı.
CAN YAMAN GÖZALTINDA
Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, baskınlar sırasında oyuncu Can Yaman’ın da gözaltına alındığı öne sürüldü.
SELEN GÖRGÜZEL GÖZALTINDA
Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' yarışmasına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.
Görgüzel, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
5 GÖZALTI
Operasyonda gözaltına alınan diğer isimler arasında sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper yer alıyor.