İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜ OYUNCU GÖZALTINDA

Hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan gözaltı kararı bulunan isimler arasında ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da yer aldığı bildirildi.

Aramalarda ruhsatsız ve ruhsatlı tabancalar, çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu aparatlar ile sahte dolarlar ve para desteleri ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti, fuhuşa teşvik ve aracılık ile silah suçlarının işlendiği iddia edildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin isimleri açıklandı.

Gözaltına alınanlar Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, Saadet Ezgi Eyyüboğlu, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit oldu.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru olabilecek bulgulara el konuldu.