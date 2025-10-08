Son Dakika Haberi... Bu sabah saatlerinde İstanbul'da şok bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

'SİMGE SAĞIN' AÇIKLAMASI

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında kan örneklerinin alınması amacıyla Simge Sağın'ın da İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öne sürülmüştü.

Sağın'ın avukatının yaptığı açıklamada, "Simge, bir haftadır Amerika’da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

ZİYNET SALİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ziynet Sali'nin avukatı Cemil Cem Eribol gözaltı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Müvekkilem ZİYNET SALİ' nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir.

Şöyle ki Müvekkilem ZİYNET SALİ de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir.

Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz ki : Müvekkilem ZİYNET SALİ hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup , sözkonusu soruşturma konusu ve kişileri ile hiçbir ilgisi- alakası yoktur. Müvekkilem ZİYNET SALİ' nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz."

İşte o liste:

AYRINTILAR GELİYOR...