Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “kent uzlaşısı” davasında bugün hakim karşısına çıktı.

Özer, “Kent uzlaşısı” davası kapsamında 30 Ekim 2024’te gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Özer hakkında terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Özer hükmen tutuklanmadı. Mahkumiyet kararına istinaf yolu açık. Ahmet Özer’in 6 yıl 3 ay hapis cezası onandığı takdirde o zaman cezaevine gönderilecek. Özer şu an serbest.

DURUŞMADA “CEKET” HASSASİYETİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer savunması sırasında ceketini çıkarmak istedi. Heyet başkanından rica etti.

Mahkeme heyeti başkanı ‘polemiklere yer olmamak şartıyla çıkarabilirsiniz’ dedi. Ahmet Özer de cevaben ‘terledim de ondan’ yanıtını verdi.

Hakim ‘nasıl rahat edecekseniz öyle savunma yapın’ diyerek Ahmet Özer’in ceketini çıkarmasına müsaade etti.

“BELEDİYE BAŞKANI OLUNCA MI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUM?”

‘Terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla yargılanan Ahmet Özer açılan davaya tepki gösterdi.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Özer savunmasında şunları kaydetti:

“Benim terör örgütüyle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen adam bile söyler. Ben terörle yan yana gelecek bir insana benziyor muyum?

64 yıl tek bir suç işlememişim belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi olmuşum? Bu akla mantığa sığıyor mu?

Hz. Ali’nin çok sevdiğim bir sözü var; Adalet devletin dinidir. Adalet zaafa uğrarsa devlet zaafa uğrar. Bizim amacımız herkesi koruyup kollayan adalet dağıtan bir sistemdi.

ÖCALAN ZİYARETLERİNİ HATIRLATTI

“Benden terör örgütü üyesi çıkmaz” diyen Özer, “Ben niye buradayım. Heyetler her gün Öcalan’ı ziyaret ediyor. 12 yıl önce benim adım İmralı görüşmelerinde geçtim diye yargılanıyorum. Bu Akla mantığa izana sığar mı?” İfadelerini kullandı.

'SIRF GÖREVE GERİ DÖNEMEZSİN DİYE...'

Avukat Hüseyin Ersöz karar sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı:

Hukukun, vicdanının, anayasanın söylediği şey masum olduğuydu. Ahmet Özer'in hiç ilişkisi olmayan yazışmalar dosyaya girmişti. Aleyhine yönelik tek bir delil girmedi. Beraat verilmesi gerekirken bir mahkumiyet kararı verildi. Kabul edilir bir karar değil. Yargıtay bir çok dava gördü. Bu ülkenin içtihatları var. Bugün karşı karşıya kaldığımız şey hukuk faciasıdır. Suçluluğunu ispat edecek tek bir delil girmedi dosyaya. Siyasi bir yargılama süreci olduğunu gösteriyor. Siyasetin olduğu yerde hukuk olmaz. Mahkemenin verdiği karar kamuoyunun vicdanını yaralamıştır. Hiçbir vicdanlı hukukçu sineye çekemez. Bir delil yokken, Yargıtay içtihatları ortadayken, lehe birçok delil girmişken bu kararın verilmesi vicdanları yaralar. Hukuk tarihine kara bir gün olarak girmiştir. Sırf görevine dönemesin diye karar verilmiştir. İstinaf veya Yargıtay'ın hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz.

SERAF ÖZER'DEN HÜKÜMETE TEPKİ

Ahmet Özer'in hem avukatı hem de kızı Seraf Özer de karara tepki gösterdi.

Seraf Özer şunları kaydetti:

Ahmet Özer'den bir örgüt üyesi çıkaramazsınız. Bir kamuoyunun vicdan mahkemesi bir de bizim burada şu cübbelerle yana yakıla adalet aradığımız mahkemeler var. Bu dosya sınıfta kaldı. Siyaset böyle yapılmaz. Elbet bu devran dönecek. And içiyorum; ülkedeki her gence şunu şiar edindirmeliyiz. Siyasette partiler birbirinin rakibi, düşmanı değil. Bizim bir hayatımız yok mu? Kolay mı öyle birine örgüt üyesi demek. Ahmet Özer seçim kampanyasında her yerde 'ben bu ülkenin vergileriyle okudum. profesör oldum. ülkeme, halkıma hizmet etmek istiyorum' dedi. Bu kararla ne diyorsunuz biliyor musunuz? Sen hele ki Kürtsen, kimliğine sahip çıkan bir Kürtsen benim istemediğim makama seçilerek gelirsen yargı eliyle her türlü iftirayı atarım diyorlar. Çok büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılıyorum, çok öfkeliyim. And içiyorum; hayatım boyunca benim yaşadığımı başka bir kız çocuğu yaşamasın diye mücadele edeceğim.

Beni de sakın hükümetten insanlar arayıp böyle olmasını istemezdik demesinler! Yalnız olmadığımızı biliyorum. Hepinize haykırıyorum. Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Ahmet Özer bu bedeli hepimiz için ödüyor. Şu salonda yapılacak yargılamalardan ne bekleyeceksiniz? Gün gelecek devran dönecek. Ahmet Özer bu dosyadan beraat edecek. Yazık değil mi gençlerin hayallerini yok ediyorsunuz? Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı zihniyetten bıktık usandık. İstinafa başvuracağız orada vicdanının sesine kulak verecek hakimler vardır. Kimse kusura bakmasın ben artık kendimi öfkemi dindirmek zorunda hissetmiyorum. Bu ülkenin bir hukuk profesörü tarafından yetiştirilmiş hukuk eğitimi almış bir ailenin çocuğu olarak bunu kabul etmiyorum."