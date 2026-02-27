Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.
Juventus'u İstanbul'da 5-2 yenip Torino'da 3-2 mağlup olarak toplamda 7-5'lik skorla eleyerek son 16 turu biletini alan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, İngiliz ekibi Liverpool oldu.
Temsilcimiz Galatasaray ilk maçını 10-11 Mart'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 17-18 Mart'ta İngiltere'de oynayacak.
İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Real Madrid - Manchester City
Sporting - Bodo Glimt
Chelsea - PSG
Newcastle United - Barcelona
Galatasaray - Liverpool
Bayern Münih - Atalanta
Leverkusen - Arsenal
Atletico Madrid - Tottenham.