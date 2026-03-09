Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MÜHİMMAT PARÇALARI GAZİANTEP'E DÜŞTÜ

Açıklamada, tehdidin havada imha edilmesinin ardından bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü belirtildi.

CAN KAYBI VE YARALANAN YOK

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem verdiği vurgulanarak, ülkenin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağı kaydedildi. Türkiye’nin bu konudaki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğu da ifade edildi.

MSB'nin açıklamasının tamamı şöyle:

'BİRİLERİ TÜRKİYE'Yİ TEST EDİYOR'

Gelişmeleri Sözcü TV'de Öncesi Sonrası programında değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar "Şimdi füzeyi ateşleyen İran. İran'da bu füzeyi hangi gruplar ateşledi? Kelle operasyonlarına maruz kalan İran, dağınık komuta modeline geçti. Bu yöntemde pek çok risk var. yanlış karar verme eğilimine düşen ara katman, bu füzenin manipüle edilmesi ya da teknik anlamda manipüle edilme. Bir tansiyon yükselmesi mevcut evet. İş karmaşıklaştı. Bizim soracağımız soru şu; Bizim savaşımız olma potansiyeli yüksek olan bu savaşa girmemize başkaları karar veremez. Türkiye bir kırılma safhasında güvenliği açısından savaşa müdahil olmak zorunda kalabilir. Bu hamleler Türkiye'yi savaşa sokacak nitelikte değildir. Ancak bunlar tehlike barındırıyor. Birileri Türkiye'yi test ediyor, savaşa zorluyor olabilir. Bizim mücadelemizin parametrelerini başkaları belirliyor olabilir bu oyunlara düşmememiz gerekir" ifadelerini kullandı.

'İRAN ALTTAN ALTA BİR ŞEYLER FISILDIYOR'

Sözcü Tv Programcısı Senem Toluay Ilgaz'ın "NATO radarları tarafından Türk hava sahasında bir füze tespit edildiği anda bu füzenin nereden çıktığı nereden atıldığı ortaya çıkar mı?" sorusuna yanıt veren Ağar, "Teknolojisi olan bunu ortaya koyar. Türk hava sahası radarlarla zaten izlenmektedir. Atılan balistik füze atmosfer dışından gelen füze mi? Teknolojiye bağlı. İran diyor ki; Benim onlarla savaşmaya niyetim yok. Ama İran yine alttan alta bir şeyler fısıldıyor" dedi.

İRAN, 'TÜRKİYE'YE SALDIRMADIK' DEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün düzenlediği basın toplantısında geçen hafta İran’ın Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan'a mühimmat attığına dair haberlere yanıt vermişti.

Bekayi, bu ülkelere “İran topraklarından hiçbir saldırı düzenlenmedi” demişti. Ayrıca, bildirilen saldırıların bir kısmının “sahte” olabileceğini öne sürerek, “düşmanın bizimle diğer ülkeler arasına nifak sokmak için bazı saldırılar düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduk” ifadelerini kullanmıştı.