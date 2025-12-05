Son Dakika Haberi... AKP'nin önerisiyle Meclis Başkanlığı'na sunulan ve kamuda görevli üst düzey yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören zam teklifi geri çekildi.
Söz konusu düzenlemeden 30 binin üzerinde personelin faydalanması beklenirken; düzenlemenin komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.
Gelen tepkilerin ardından 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.
Görüşmede Erdoğan kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatını verdi.