Son Dakika... Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda yeniden İYİ Parti'ye katıldı.
Arslan’ın katılımıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı da 29’a yükseldi.
İYİ PARTİ'DEN SEÇİLMİŞTİ
Arslan, 2023'teki genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2024 seçimlerine müstakil girme kararının ardından istifa etmişti.
"YUVASINA DÖNMÜŞTÜR"
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Arslan'ı kürsüye davet ederek, "kardeşim, dava arkadaşım yuvasına dönmüştür" dedi.