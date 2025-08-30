Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.
İlk yarısı golsüz geçen maçın son bölümü nefes kesti.
59. dakikada Kocaelispor'da Jo, ağları bulsa da VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
90. dakikada Kayserispor öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Jovanovic topu yumrukladı. Savunmadan seken topa ceza sahası sol çaprazında Laszlo Benes'in volesinde top ağlara gitti: 0-1.
90+5. dakikada skora denge geldi. Köşe vuruşunda kafalardan seken top mücadelesinde topu önünde bulunan Bruno Petkovic, ağları buldu: 1-1. Bu sonuçla Kayserispor puanını 2'ye yükseltirken Kocaelispor ise ilk puanını aldı.