CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınıp yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanması krizi büyüttü. Tekin, “Bugün saat 12.00’de İl Başkanlığı’nda olacağım” dedi.

Gece CHP Gençlik Kolları destek çağrısı yaparken, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Polis, il binasını bariyerlerle çevirdi.

Gece yaşanan arbedenin ardından birçok kişi binaya girdi. Sabah ise çevreye onlarca yeni barikat kuruldu.

Tekin ve ekibinin yola çıktığı haberleri üzerine Çevik Kuvvet, il binası çevresine gazlı müdahalede bulundu...

Kayyum kararının uygulanması için memurlar il başkanlığına gönderildi.





MAHKEMEYE BAŞVURDU

Tekin, görevi yerine getirebilmesi için kararın bir örneğinin kendisine verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

İL BİNASINA GELDİ

Kayyum Gürsel Tekin, yüzlerce çevik kuvvet eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geldi.

TEKİN: "BİZ KAYYUM DEĞİLİZ"

İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin, etrafında polislerle aracın içinde bir süre bekledi.

Daha sonra araçtan inen Gürsel Tekin, açıklama yapmaya başladı ve şunları söyledi:

-Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız, bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz.

-O gün kongre olduğunda, delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karışılıklı olarak ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. 'Yarın yüz yüze bakacaksınız' dedim.

-Maalesef taraflar arasında bir buçuk yıldır süren sorun mahkeme koridorlarına düştü. Mahkeme bir karar aldı. Şikâyet edenler, taraflar CHP'liler.

TEKİN'İN KAFASINA SU ŞİŞELERİ ATILDI

Tekin, “İsterlerse kurşun atsınlar” diyerek tepkisini gösterdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

-Biz, kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de. İlk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk.

-Bizim görevimiz, gereken delegenin gerek mevcut yöneticilerin uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına el ele kol kola gidelim istedik. Bu sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam ediyor.

-Partimizin uğramış olduğu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

-Parti içinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmek ve adliye koridorlarından çıkmak için her şeyi yapacağız.

-Biz kayyum değiliz. Arkadaşlarımızın bu heyecanını Esenyurt'a, Şişli'ye kayyum gelirken görmek isterdik ama demek ki güçleri bize yetiyor. Tabii ki demokratik haklarını kullanabilirler.

POLİS KORUMASI EŞLİĞİNDE BİNAYA GİRDİ

Gürsel Tekin, saat 14.45 sıralarında polis koruması eşliğinde İstanbul İl Binası'na girdi.

Burada da kısa bir açıklama yapan Gürsel Tekin, şöyle konuştu:

-Biz CHP'nin tüzüğüne uygun olarak geldik buraya. Bu sorunları kardeşlerimizle hep beraber çözeceğiz. Öfkeli durumun CHP'den kaynaklanmadığını biliyorum.

-İki gün sonra CHP'li kardeşlerimizle birlikte bu sorunları çözeriz kimsenin merakı olmasın. Biz hukuken göreve gelmiş bir heyetiz.

- Biz 6 gün bu olumsuzlukların yaşanmaması için mücadele ettik. Ama olmadı, bunun sorumlusu biz değiliz.