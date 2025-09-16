Kullanıcı, bankacılık uygulaması üzerinden tanıdığı bir kişiden belirli bir miktarda para talep ediyor. Talep edilen kişiye bildirim gidiyor ve onay vermesi halinde para anında karşı tarafın hesabına aktarılıyor. Bu sistem, ilk bakışta pratik ve faydalı görünse de dolandırıcılar tarafından yeni bir tuzak olarak kullanılmaya başlandı.

İLAN ÜZERİNDEN TUZAK KURULUYOR

TRT’den Sertaç Aksan’ın haberine göre dolandırıcılar, internet üzerindeki satış ilanlarını tarayarak hedef belirliyor. Satıcıyla iletişime geçip ürünü almak istediklerini ve kapora göndereceklerini söylüyorlar. Örneğin “20 bin lira kapora göndereceğim” diyerek güven sağlıyorlar. Ancak para göndermek yerine, satıcının bankacılık uygulamasına “20 bin lira öde” şeklinde bir ödeme isteği bildirimi gönderiyorlar.

Satıcı, gelen bildirimi dikkatlice okumadan onayladığında, parası dolandırıcının hesabına geçiyor.

DİKKATLE OKUYUN

Avukat Rıdvan Yıldız, bu yöntemin özellikle yaşlı bireyleri hedef aldığını belirterek, SMS ve uygulama bildirimlerinin dikkatle okunması gerektiğini vurguluyor. Yıldız’a göre bu tür dolandırıcılık vakalarında bankaların sorumluluğu sınırlı olduğundan, mağdurların haklarını araması da oldukça zorlaşıyor.