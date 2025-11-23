Teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler, milyarderler listesini bir kez daha altüst etti. Google’ın kurucularından Larry Page, şirketin yeni yapay zekâ modeli Gemini 3’ün yarattığı büyük etki sayesinde servetine sadece bir günde 6 milyar dolar ekledi. Alphabet hisselerinin yüzde 3 değer kazanmasıyla birlikte Page’in toplam varlığı 252 milyar dolara yükseldi ve kendisini bir basamak yukarı taşıyarak Jeff Bezos’u geride bıraktı.

BEZOS DÖRDÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Page’in yükselişi, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde onu dünyanın en zengin üçüncü kişisi yaptı. Amazon cephesindeki değer kaybı nedeniyle Bezos dördüncü sıraya gerilerken, diğer Google kurucusu Sergey Brin de aynı yükselişten payını aldı. Brin, 5 milyar dolarlık artışla listenin beşinci sırasında yer alıyor. Hisselerdeki hareketlilik sonrasında servetler dengelense de Page’in 249 milyar dolarlık serveti hâlâ Bezos’un üzerindeki konumunu koruyor.

BİRDEN BİRE NEDEN BU KADAR ÖNE ÇIKTI

Son dönemde teknoloji devleri arasındaki rekabet giderek kızışırken, milyarderlerin serveti de bu yarışa paralel şekilde büyük dalgalanmalar yaşıyor. Uzmanlara göre Gemini 3, “beklentileri aşan” performansıyla diğer modellerden ayrılıyor. Google, yeni modelin zorlu soruları daha iyi anlayıp daha doğru yanıtlar üretebildiğini, ayrıca arama motoru, Gemini uygulaması ve kurumsal hizmetlerle entegre çalışacağını açıkladı.

Varlık yönetim firması D.A. Davidson’ın analistleri, Gemini 3’ü “gerçek anlamda güçlü” olarak tanımladı ve mevcut modeller arasında “en beğendikleri yapay zekâ” olduğunu ifade etti. Uzmanlar, Gemini 3’ün teknoloji standartlarına göre “mevcut en ileri seviye” olduğunu da vurguladı.

Bank of America Securities analistleri de benzer görüşte. Gemini 3’ün Google’ın büyük dil modeli yarışındaki açığı kapatmasına yardımcı olacağını belirten ekip, modelin AI Overviews ve Gemini kullanımında güçlü geri dönüşler aldığını, bunun da Google’ın rekabette geri kalmadığını gösterdiğini değerlendirdi.

OpenAI’nin GPT-5’i ve Anthropic’in Claude serisiyle rekabetin kızıştığı bir dönemde, Gemini 3’ün erken değerlendirmelerde olumlu notlar alması, şirketin gelecek planlarını da güçlendirmiş görünüyor.