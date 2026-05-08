Kaan ÖZBEK

TARİH 04.01.2020 YER: Tunceli, aslında her şey o gecenin sabahında oldu. Gülistan’ın infazına o gece karar verildi. İddialara göre Gülistan tecavüze uğramış ve hamile kalmıştı. Bir gün önce sabah saatleri Gülistan, sevgilisi olduğu iddia edilen Abakarov ile tartışıyor ve koşar adım kafenin önünden uzaklaşıyor.

SUÇ ORTAKLARI TOPLANDI

Ve yine o gecenin akşamı eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, genç kıza bebeği aldırmasını dayattı. Ancak bebeğin alınma süresi geçmişti. Ve karar verildi. Hem bebekten hem de Gülistan’dan kurtulunacaktı.

Mustafa Türkay Sonel, genç kızla çalıştığı kafenin önünde son bir kez konuştu. Hararetli konuşma sırasında genç kız aniden koşmaya başladı. O sırada kafenin etrafında Sonel’in arkadaşları devriye geziyordu.

Çetede “Hiç silahım yok” diyen Mustafa Türkay Sonel, ABD’de firari bulunan yakın arkadaşı Umut Altaş, dönemin AKP Tunceli İl Başkanı’nın yeğeni Cihan Açıgöz’ün yeğeni Uğurcan Açıkgöz, İl Özel İdaresi’nde görev yapan Erdoğan Elaldı ve valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu…Hemen hepsinin uzun namlulu silahlarla pozları var.

‘BEN ARTIK GELMEYECEĞİM’

Gülistan geceyi bir arkadaşının evinde geçirekti. Gece 22.30 sıraları evden de ayrılıp Mustafa Türkay Sonel ile buluştu. O andan sonra Gülistan’ı bir daha gören olmadı. Genç kızın oradan kaçırılıp katledildiği düşünülüyor.

Ertesi sabah 08.13 Gülistan’ın cep telefonundan kafenin patronuna son bir mesaj geldi: “Ben artık gelmeyeceğim.”

Mesajı genç kızın mı attığı, yoksa çetenin mi yolladığı bilinmiyor.

Gülistan Doku

Vali Sonel’in bir yalanı daha

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Gülistan Doku davasında kamuoyunu yanılttığı yeni bilirkişi raporuyla belgelendi. Sonel, Doku’nun son sinyalinin saat 12.21’de viyadükte alındığını iddia etmişti; ancak rapor, telefonun 13.23’te viyadüğü 150 metre geçince kapandığını ortaya koydu. Üstelik tutuklu Erdoğan Elaldı’nın da o an aynı bölgede olduğu belirlendi.

M.Türkay Sonel

Daha vahimi, cinayet gecesi saat 22.09’da valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve firari sanık Umut Altaş’ın telefonlarının, sinyalin kesildiği noktada birlikte baz verdiği tespit edildi. Bu durum, bölgede bir “keşif” yapıldığı şüphesini güçlendirdi.