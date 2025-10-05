Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin milli muharip savaş uçağı KAAN'a ilişkin olarak günler sonra ilk kez konuştu.

Bakan Fidan tartışmaların ardından yaptığı ilk açıklamada, "Türkiye'ye uygulanan açık ve örtülü engellemeler var. Bu yaptırımları kaldırmak benim görevim. İlgili kurumlarımızdan böyle bir talep geldiği sürece ben bunu kaldırmakla yükümlüyüm. Karşı taraf bana mantıklı bir izah getiremezse benim milli güvenliğim bunu başka yerden almayı gerektirir. Bunlar yüksek devlet konularıdır" dedi.

"YERLİLİK ÇABALARINI ELEŞTİRİYOR OLMALARINI ANLAMIYORUM"

Dezenformasyon niye yapılır, artık bu temel propaganda kitaplarına yer alan bir husus. Aslında manipülasyon, kara propaganda ve özellikle Türkiye'deki siyasi mücadelenin bir ayağı olarak fitne hep var olan bir konu.

Bu alanları çok fazla önemsiyorum. Aslında Türkiye'nin milli güvenliği meselesi bunların üstünde bir konu. Biz o konuyu orada bırakıp dezenformasyon ve kara propaganda üzerinden üretilen suni tartışma alanlarına gidersek...

Bu propagandayı önemsemiyorum ama bir konunun altını çizmek istiyorum, kendisi önemli olduğu için değil, muhatap aktörler için...

Savunma sanayimizde yerlileşmemizde ve millileşmemizde payı olan aktörleri yok sayan bir tartışma çıktı. Binlerce mühendisin, o kadar yıldır, ben birinci elden tanığıyım, ortaya koyduğu çok ciddi çalışmalar var. Bizim emeğimizi görmeyen bir bakış ortaya çıktı.

ASELSAN'da TAİ'de, Baykar'da BMC'de adını sayamadığım firmalarda bir mücadele var. Yüzde 20'den yüzde 80'e gelmiş bir millileşme oranı var. Ben bazılarının yerlilik çabalarını eleştiriyor olmalarını anlamıyorum.

"YAPTIRIMLARI KALDIRMAK BENİM GÖREVİM"

Ben bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'yım. Bakan olduktan sonra önümde aldığım ödev çizelgesinde, diplomasiyle ilerletilmesi gereken alanlar var. Bunun en önemlilerinden biri de Türkiye'nin görünür ve görünmez kuşatma alanlarıdır.

Türkiye'ye uygulanan açık ve örtülü engellemeler var. Arkadaşlarımıza açık ve örtülü hangi engellemeler var diye sordum arkadaşlarıma. Yerlileştirme devam ederken cari olarak kullanılması gereken hususların da kaldırılması gerekiyor.

2 yıldır çalışıyoruz; Kanada'yı Norveç'i Belçika'yı kaldırdık. Amerika'dakilerin bir kısmı kalktı, bir kısmı duruyor. Bu yaptırımları kaldırmak benim görevim.

"KARŞI TARAF İZAH GETİRMEZSE MİLLİ GÜVENLİĞİM BAŞKA YERDEN ALMAYI GEREKTİRİR"

İlgili kurumlarımızdan böyle bir talep geldiği sürece ben bunu kaldırmakla yükümlüyüm. Karşı taraf bana mantıklı bir izah getiremezse benim milli güvenliğim bunu başka yerden almayı gerektirir. Bunlar yüksek devlet konularıdır. Bu tartışmayı buradan alıp başka bir alana taşımak gerçekten garip."

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere açıklama yaptığı sırada “Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN’ın motorları var. ABD Kongresi’nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda.

Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin.

Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek” demişti.