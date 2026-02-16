Ankara'da yürek yakan kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde Haymana ilçesinde Çaldağ Mahallesi’nde meydana geldi.

KONUŞURKEN SİLAHI ÇIKARIP VURDU

Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.

Konuşma sırasında tabanca çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini daha sonra da kendisini vurdu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.