Bir araştırmaya göre, gençler tarih etiketlerine bakarak yiyeceklerin güvenli olup olmadığını belirleyemiyor bu durumda ise daha fazla yiyecek israfı yapılıyor. 1970'lerde "son tüketim tarihi" etiketlerinin yaygınlaşmasının ardından, bu etiketlere aşırı güvenen bireylerin çoğu, bu tarihlerin ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyor.

Harvard Üniversitesi’nden Profesör Emily Broad Leib'in yaptığı araştırmaya göre, 2 binden fazla Amerikalıya farklı tarih etiketleri gösterildi. Katılımcıların yüzde 87'si etiketlerin anlamını bildiklerini düşünürken, yalnızca yüzde 57'si doğru bilgiye sahipti. En büyük karışıklık ve israf ise Z kuşağında görülüyor.

UZMANLAR, YİYECEKLERİN BÖYLE TEST EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Prof. Broad Leib, "En genç tüketicilerin tarih etiketlerine güvenme eğiliminde olduklarını ve bu etiketlerin çoğunun aslında kaliteyi gösterdiğini unuttuklarını fark ettik" ifadelerine yer verdi. Bu yanlış anlamalar, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerle de pekişiyor. Dr. Lara Ramdin, sosyal medyanın gıda güvenliği hakkındaki bilgileri çarpıttığını ve insanların duyusal değerlendirmeleri yerine tarih etiketlerine fazla güvendiğini söyledi. Gıda uzmanları, insanlar tarafından duyularının tekrar kullanılmasını ve yiyeceklerin koklanarak, tatlarıyla test edilmesini öneriyor.