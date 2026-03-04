Son resmi maçında Carioca Serie A yarı final karşılaşmasında Madureira'yı 8-0 yenen Flamengo'da genç teknik direktör Filipe Luis, gerekçesi basına açıklanmadan şok edici bir şekilde kovuldu.

Brezilyalı teknik direktörün kovulmasının arkasında Chelsea'ye gitme hesapları olduğu ortaya çıktı...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Flamengo Başkanı, Luis'in sözleşmesini yenilemek için uğraşırken genç teknik adam ise Chelsea'nin sahiplik grubu BlueCo ile görüşmeler yapıyordu.

Luis, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacağını düşünerek Flamengo'nun sözleşme yenileme için gönderdiği mesajlara 3 gün boyunca cevap vermedi.

CHELSEA SANDI AMA GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Ancak daha sonra BlueCo grubunun Luis'i Chelsea için değil, Fransa Ligue 1'de mücadele eden Strasbourg için düşündüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Luis, Flamengo ile yeniden masaya oturmak için temasa geçti.

Durumdan haberdar olan Flamengo başkanı ise derhal Filipe Luis ile iletişimi keserek görevine son vermeyi tercih etti.

Flamengo'ya 17 ayda 7 kupa kazandırma başarısı gösteren 40 yaşındaki teknik adam, şu anda boşta...

ALİ KOÇ'TAN FİLİPE LUİS SÖZLERİ

Filipe Luis'in adı daha önce Fenerbahçe ile anılmış, dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, SÖZCÜ TV'de katıldığı bir yayında "Filipe Luis'i çok istedik, o da bizi çok istedi. Flamengo'da harikalar yaratıyor. 'Fenerbahçe beni istiyor ama beni de buraya Flamengo getirdi. Aralık'ta konuşalım' dedi. Biz de 'Aralık'ı bekleyemeyiz' dedik" ifadelerini kullanmıştı.