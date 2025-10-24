Galatasaray, PUMA ile sponsorluk anlaşması imzaladı… İmza töreninde başkan Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı… Kavukcu, adı sezon başında NEOM SC ile anılan ve son oynanan Bodo maçında ıslıklanan Barış Alper Yılmaz hakkında da açıklamalarda bulundu.

Abdullah Kavukcu konuyla ilgili, "Barış Alper Yılmaz üç senedir bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Kadroyu bozmadan takviye yapmayı konuştuk. Çok fazla oyuncu sattık ve kimse ne kadar kaynak girdiğini konuşmadı. Galatasaray basını daha çok böyle şeyleri ortaya atıyor ve konuşuyor. Lig devam ederken, oyuncularımızla ilgili bu tip yorumları yapmamanızı isteriz. Barış'a çok ciddi teklifler geldi. Böyle bir oyuncu bulmamız da çok güç. Çok iyi bir karakteri var. Galatasaray'a olan aidiyeti insanların söylediği gibi değil." ifadelerini kullandı.