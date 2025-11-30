Gayrimenkul sahiplerinin her sene iki taksitte ödediği emlak vergisinde ödemeler için sona gelindi. Bina, arsa ve iş yeri gibi taşınmazlara ait verginin ikinci taksitinin yatırılması için verilen süre yarın bitiyor.

BELEDİYELER VE E-DEVLETTEN ÖDENEBİLİYOR

Mükellefler vergilerini, taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeye giderek ya da e-Devlet üzerinden entegre belediyelerin online sistemleri üzerinden ödeme yapabilecek. Belirlenen sürede ödenmemesi halinde aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

KİMELR MUAF TUTULDU?

Brüt 200 metrekarenin altında tek konutu olan emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Aynı şekilde engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar da bu vergiyi ödemiyor.

-Emlak vergisinin etkilediği vergi ve harçlar

-Değerli Konut Vergisi,

-Tapu Harcı,

-Damga Vergisi,

-Veraset ve İntikal Vergisi,

-Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı,

-Gelir vergisi (gayrimenkul alım satım kazançlarında ve GMSİ)