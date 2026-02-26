Siyasi gündem, ekonomi, “Terörsüz Türkiye” süreci, yeni anayasa tartışmaları ve erken seçim ihtimali ekseninde şekilleniyor...
Kamuoyu araştırma şirketleri de seçmen tercihlerini ölçmeye devam ediyor.
Bu çerçevede ASAL Araştırma, şubat ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
2 BİN 15 KİŞİYE SORULDU
Araştırmada katılımcılara, “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Çalışma 2 bin 15 kişiyle yapıldı.
KARARSIZLAR ÖNDE
Kararsız oylar dağıtılmadığında en yüksek oran, yüzde 29,6 ile “kararsız/oy kullanmam” diyenlerde görüldü.
Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranı şöyle oldu:
CHP: %23,4
AKP: %22,5
DEM Parti: %6,2
MHP: %5,6
İYİ Parti: %4
Zafer Partisi: %2,5
Anahtar Parti: %2,4
Yeniden Refah: %2
TİP: %0,8
Diğer: %1
Kararsız/Oy kullanmam: %29,6
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP, yüzde 33,2 ile ilk sırada yer aldı.
AKP ise 32 puan ile ikinci sırada kaldı.
DEM Parti'nin oy oranı yüzde 8,8, MHP'nin yüzde 8, İYİ Parti'nin ise 5,7 oldu.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu:
CHP: %33,2
AKP: %32
DEM Parti: %8,8
MHP: %8
İYİ Parti: %5,7
Zafer Partisi: %3,6
Anahtar Parti: %3,4
Yeniden Refah: %2,8
TİP: %1,1
Diğer: %1,4