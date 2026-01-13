Son yılların en büyük maden keşiflerinden biri Suudi Arabistan’da gerçekleşti. Devlete ait Suudi Arabistan Madencilik Şirketi Maaden, yürütülen arama ve sondaj çalışmaları sonucunda ülke genelinde dört kritik sahada önemli miktarda yeni altın rezervi belirlendiğini duyurdu.

ŞİRKET, SUUDİ BORSASI'NA AÇIKLADI

Maaden’in Suudi borsasına yaptığı açıklamaya göre, sondaj faaliyetleriyle toplamda 9 milyon onstan fazla altın varlığı tespit edildi. Maliyetler ve fiyat varsayımları gibi yıllık faktörler dikkate alınarak yapılan düzenlemeler sonrası, rezervlere net 7,8 milyon ons altın eklendi. Güncellenen maden kaynak tahminlerinin bağımsız uzmanlar tarafından hazırlandığı belirtildi.

35 MİLYAR DOLARLIK ONS ALTIN

Ons altın fiyatının 4 bin 600 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, keşfedilen 7,8 milyon ons altının toplam piyasa değeri yaklaşık 35 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Dört ana sahada yürütülen hedefli sondaj çalışmaları kapsamında Mansourah ve Masarah madenlerinde yıllık bazda net 3 milyon ons artış kaydedildi. Uruq 20/21 ve Umm Salam sahaları 1,67 milyon ons katkı sağlarken, Wadi Al Jaww bölgesinde ilk kez yapılan tahminle 3,08 milyon ons altın rezervi belirlendi.

Merkezi Arabistan Altın Bölgesi’nde 221 kilometrelik ileri düzey sondaj çalışmaları yeni mineralleşmiş alanları ortaya çıkarırken, Mahd altın madeninde maden çevresinde yapılan sondajlarla potansiyel kaynak alanı genişletildi. Ayrıca Ar Rjum North bölgesinde de yeni bir altın oluşumu keşfedildi.

Öte yandan erken aşama arama çalışmalarında baz metallerde de dikkat çekici bulgular elde edildi. Jabal Shayban ve Jabal Al Wakil bölgelerinde yapılan ilk sondajlarda bakır, nikel ve platin varlığı tespit edildi.