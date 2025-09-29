Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımında, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracını (İHA) kullandığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü." ifadesini kullandı.

6 BÖLGE HEDEF ALINDI

Zelenskiy, saldırıda özelikle başkent Kiev, Zaporijya, Sumi, Mikolayiv, Çenigiv ile Khmelnitski bölgelerinin hedef alındığını aktararak, ülke genelinde en az 40 kişinin yaralandığını vurguladı. Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Başkentteki bombardıman sonucu Kardiyoloji Enstitüsünün binası hasar gördü. Kiev'de şu ana kadar 12 yaşında bir kız çocuğu da dahil dört kişi hayatını kaybetti."

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Zelenskiy, mesajında, savaşı sona erdirmek üzere Rusya'yı diplomasi yapmaya "zorlamak" için bu saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini belirtti.

Rusların bu saldırıyı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu haftasında düzenlediğine dikkatini çeken Zelenskiy, "Moskova savaşmaya ve öldürmeye devam etmek istiyor ve dünyadan en sert baskıyı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırıda hasar alan Solomyanskyi bölgesindeki bir apartmanda incelemelerde bulundu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 14 kişi yaralandığını, bunlardan birinin ağır durumda olduğunu söyledi. Kiev'e yönelik yoğun saldırılar sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Solomyanskyi bölgesinde, tavanların kısmen çöktüğü apartmanda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kiev'in farklı bölgelerindeki diğer lokasyonlarda da çalışmalar sürüyor.