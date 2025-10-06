Mevsim geçişleriyle birlikte düşen sıcaklık, artan nem oranı ve azalan gün ışığı, bağışıklık direncini olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle dışarıda geçirilen sürenin azalması, fiziksel aktivitenin düşmesi de bu durumu tetikliyor. Uzmanlar, özellikle büyük şehirlerdeki hava kirliliği ve stresin de bağışıklığı zayıflatan etkenler arasında olduğunu belirtiyor.

SONBAHARDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR

Soğuk algınlığı, grip ve nezle başta olmak üzere birçok rahatsızlık sonbaharda artış gösteriyor. Bunun yanında böbrek iltihabı (piyelonefrit), mide ve duodenum ülserleri, eklem rahatsızlıklarının alevlenmesi, herpes (uçuk), mevsimsel alerjiler, cilt hastalıkları (dermatozlar) ve ruhsal gerginlikler de sıkça görülüyor.

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN ALINABİLECEK BASİT ÖNLEMLER

Uzmanlara göre sonbaharda bağışıklığı güçlü tutmak için şu adımlar büyük önem taşıyor:

Düzenli bir uyku ve günlük rutine bağlı kalmak

Fiziksel aktiviteyi ihmal etmemek, haftada birkaç gün yürüyüş yapmak

Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak

Evde havayı nemlendirmek, sık sık havalandırmak ve düzenli temizlik yapmak

Burnu tuzlu suyla yıkayarak solunum yollarını temiz tutmak

DOĞRU BESLENME BAĞIŞIKLIK İÇİN ANAHTAR

Sonbaharda hastalıklardan korunmanın bir diğer yolu da doğru beslenmeden geçiyor. Uzmanlar, bu dönemde bağışıklığı güçlendiren doğal besinlerin daha fazla tüketilmesini öneriyor.

Mevsim sebzeleri ve taze meyveler bağışıklık için ideal

Yağlı deniz balıkları (somon, sardalya) ve kuruyemişler vücudun omega-3 dengesini destekler

Kızartma yerine haşlama et tercih edilmeli

C vitamini, çinko ve D vitamini açısından zengin gıdalar sofralarda yer almalı

Sonbaharı hastalanmadan geçirmek için bağışıklığı destekleyen bu basit adımlar, kış aylarına daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmayı sağlıyor.