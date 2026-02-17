İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

(Tolga Kulakçı)

ADEM KILIÇCI VE TOLGA KULAKÇI DA GÖZALTINDA

Sabah saatlerinde yapılan operasyonun ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Survivor yarışmasıyla tanınan Adem Kılıçcı Trabzon’da, Tolga Kulakçı ise İstanbul’da gözaltına alındı.

(Adem Kılıçcı)