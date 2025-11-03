Geçen günlerde sunuculuğunu üstlendiği programa dar bir elbiseyle çıkan Songül Karlı'nın hem poposu hem de yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

Sosyal medyada 52 yaşındaki Karlı için "Kalçasını da mı yaptırmış", "Songül Kardashian oldun", "Poposunda yastık mı var?", "Çok oynadın kendinle" gibi çok sayıda yorum yapılmıştı.

Songül Karlı gündem olan poposunun ardından ilk kez açıklama yaptı.

Karlı programda kalçasına yanlış iğne vurulduğu için bir tarafının şiştiğini söyleyerek "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm. Bu taraftaki şişlik burada yok hastayım" dedi.

"AÇIP BAKTI MI?"

Uğur Aslan ise söze girerek partnerini korumak istedi ve "Biz de şahidiz. İğne yapılan yerde bir şişlik oluşmuş biz de farkındayız" deyince sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Arslan için "Uğur şahitse tamam ya", "Nasıl şahit acaba açıp baktı mı?", "Ya bu nasıl destek olmak şahidiz ne yaa" diye yazdılar.