Geçirdiği estetik operasyonlar ve Instagram'da paylaştığı pozlarla çok konuşulan Songül Karlı'nın son hali gündem oldu.

İki gün önce programına dar bir elbiseyle çıkan 52 yaşındaki Karlı'nın hem poposu hem de yüzündeki değişim dikkat çekti.

Sosyal medyada Songül Karlı için "Kalçasını da mı yaptırmış", "Songül Kardashian oldun", "Poposunda yastık mı var?", "Ya çok oynadın kendinle" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Karlı'nın geçen aylarda kalça ameliyatı olduğu iddia edilmişti.

Songül Karlı ise "Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" demişti.

SONGÜL KARLI'NIN ESKİ HALİ: