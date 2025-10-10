Oyuncu Songül Öden bir süredir kaleme aldığı öyküleri #eşrefimahlukat adlı kitapta bir araya getirdi.

Öden'in "insan olma" halini tüm çelişkileriyle birlikte ele aldığı kitabı, 17 Ekim'de yayımlanacak.

"UNUTMAK NASIL HAFİFLETİCİ"

Kitabın arka kapağında Songül Öden'in şu satırlarına yer verildi:

"Unutmak; nasıl hafifletici bir kelime, içinde milyonlarca özgürlük barındırıyor... Sorumluluğu evrenin bilmem neresine bırakıp gitmek... Sorumlu olmamak... Sorumlu tutmamak... Akvaryumda cama ya da birbirlerine çarptıkları anda en başından başlayan, neden orada olduklarınıunutan balıklar gibi..."