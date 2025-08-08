Sönmez, “Kadınların kendi kararlarına, kendi bedenleri hakkındaki kararlarına da saygı duymamız lazım. Ben işaret fişeği çaktım, başörtümü Diyanet ve iktidarın ayaklarının altına attım” dedi.



Öte yandan sosyal medyada Sönmez’i hedef alan hakaret içeren paylaşımlar yapıldı. Sönmez bu paylaşımlara “Ağzı bozuklar anca küfür saçar ortalığa” şeklinde cevap verdi.



DİYANET'İN CUMA HUTBESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan ve 1 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye'nin 81 ilindeki tüm camilerde okutulan cuma hutbesi, kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

'Haya ve Edep' başlıkları ile hazırlanan hutbede kadınların giyim tarzı ve özgürlükleri hedef alınırken, şu ifadelere yer verildi:



"Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda ve özellikle kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmanın asgari ahlak kurallarına meydan okumak olduğu belirtilen hutbede, "Bu, çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."