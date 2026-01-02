Olay Aydın Didim Devlet Hastanesi’nde 31 Aralık'ta meydana geldi. Almanya vatandaşı Derahaea Mana Heffmann ile Fikriye Tuna, aynı gün kalp krizi sonucu Didim Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

CENAZEYİ ALIP DEFNETTİLER

Hayatını kaybeden kadınların cenazeleri, hastanenin morguna kaldırıldı. İlk olarak Heffmann'ın yakınları, cenazeyi teslim almak üzere hastaneye geldi. Yapılan işlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. Aile, cenazeyi Didim Asri Mezarlığı'na defnetti.

CENAZENİN KARIŞTIĞI FARK EDİLDİ

Bir süre sonra Fikriye Tuna’nın ailesi cenazeyi almak için hastaneye başvurdu. Morgda kendilerine gösterilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark eden çocukları, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, cenazelerin karıştığı belirlendi.

MEZARI AÇIP ÇIKARDILAR

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile mezar açılarak Tuna'nın cenazesi çıkarılıp, ailesine teslim edildi. Olayla ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.