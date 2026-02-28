Aşırı yağışlar nedeniyle Antalya-Konya Yolu’nun Eynif ve Gembos Ovaları’ndaki bölümü göle döndü. Yetkililer yolu “güvenlik” gerekçesiyle geçişlere kapadı.

Vatandaşlar, yolda su sporu yapmaya başladı. Uzmanlar, plansız kentleşmeye dikkat çekti. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ulaştırma Bakanlığı’na “Hiç mi fizibilete yapmadınız, taşkın riskini hesaplamadınız” diye sordu.

İhsan Bayık, suyla kaplanan yolda jet sörf yaptığı görüntüleri paylaştı. Bayık’ın paylaşımı kısa sürede yayıldı. Antalyalılar, kamu zararına ve plansız kentleşmeye dikkat çekti.

‘PARA HIRSI BÜRÜMÜŞ’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise şöyle dedi: “Yola ‘ÇED gerekli değil’ kararı verilmiş. Doğa umurlarında olmamış. MEB’in haritasına baksalar buranın eskiden göl olduğunu görecekler. Teksas Üniversitesi arşivindeki harita bile buranın göl havzası ve taşkın ovası olduğuna işaret ediyor. Gözünüz paradan başka şey görmezse, olacağı bu. Türkiye Yüzyılıymış!”