Süper Lig’in ilk yarısını namağlup tamamlayan Fenerbahçe devre arasında kadrosunu yıldızlarla güçlendirecek. Bu doğrultuda ilk hamle orta sahaya yapıldı, PSV’den Joey Veerman’ın işi büyük ölçüde bitirildi.

Sarı-lacivertliler artık tamamen santrfor takviyesine yoğunlaştı. Yöneticiler tüm mesaisini Atletico Madrid’de forma giyen Alexander Sörloth’a harcarken, bu transferde önemli mesafe kat etti.

FARK KAPANMAK ÜZERE

Fenerbahçe, yıldız futbolcuya 10 milyon Euro maaş ve 3.5 yıllık sözleşme önerdi. 30 yaşındaki futbolcu ise 12 milyon Euro istedi. Pazarlıklar devam ederken, farkın kapanmak üzere olduğu vurgulandı. İspanyol kulübü ise Sörloth konusunda kapıyı 35 milyon Euro’dan açtı. Ancak sarı-lacivertliler oyuncunun ayrılma isteğini fırsat bilerek pazarlıklarda rakamı 30 milyon Euro’nun altına çekmeye çalışıyor.