Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Sörloth’u bitirmek istiyor. Norveçli golcünün de sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Fanatik’e göre sarı-Lacivertliler, Atletico Madrid ile görüşmeleri hızlandıracak. İspanyol devi, golcü oyuncusu için kapıyı 35 milyon Euro’dan açmış, 30 milyon Euro’ya inmişti.

Öte yandan Alexander Sörloth’un da Fenerbahçe'ye gelmek istediği iddia edildi. Norveçli futbolcunun Fenerbahçe'ye yolladığı son mesajda, "Fenerbahçe'ye gelirim. Siz kulübümle anlaşma sağlayın. Bizim aramızda sorun yaşanmaz, anlaşmanın yolunu buluruz." dediği belirtildi. Sörloth'un 12 milyon euroluk maaş beklentisinde de indirime gideceği öğrenildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 22 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.