Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth transferinde Juventus ile karşı karşıya gelebilir.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Atletico Madrid forması giyen Sörloth, alternatif golcü arayan Juventus Başkanı Damien Comolli'nin radarında yer alıyor. Fenerbahçe Norveçli golcüyü ara transfer döneminde kadrosuna katmak için uzun bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.

30 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Atletico Madrid'in Sörloth için belirlediği 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve oyuncunun maaşı düşündürse de transfer için gerekli formül arayışları devam ederken Juventus rakip olarak çıktı.

Juventus, Sırp yıldız Dusan Vlahovic'in sahalara dönüşünün Şubat sonunu bulacak olması nedeniyle, hem onun yerini doldurabilecek hem de çok yönlü bir forvet transferi için çalışmalara başladı. Kulüp, sadece ceza sahasında bitirici değil, aynı zamanda mobil ve gerektiğinde kenarda veya ikinci forvet olarak oynayabilecek bir oyuncu arıyor.

KENAN YILDIZ’A ALTERNATİF ARANIYOR

Genç yetenek Kenan Yıldız’ın sakatlanması veya düşüş yaşaması halinde planları sekteye uğrayan Juventus, hücum hattında esneklik sağlayacak bir isimle kadroyu genişletmek istiyor. Son haftalardaki üretkenlik eksikliği ve yaratıcılık sorunları da bu kararı hızlandırmış durumda.

LİSTEDEKİ ADAYLAR: LUCCA, RASPADORI, SÖRLOTH, NUNEZ

Transfer gündeminde yer alan isimlerden ilki Lorenzo Lucca. Ancak bu transfer, çeşitli engeller nedeniyle şu an için oldukça karmaşık görünüyor. Diğer bir seçenek Giacomo Raspadori. Napoli forması giyen İtalyan futbolcunun da Juventus’un teknik direktörü Spalletti'nin gözdelerinden biri olduğu biliniyor. Ancak Raspadori’nin Roma’ya daha yakın olduğu konuşuluyor.

Sürpriz adaylar arasında ise Alexander Sörloth ve Darwin Nunez öne çıkıyor. Atlético Madrid’de forma giyen Norveçli golcü bu sezon La Liga’da 4 gol attı. İspanyol kulübü onu 30 milyon Euro'dan aşağıya bırakmak istemiyor.